Москва, 1 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Информация, опубликованная в газете The Times о планах российского руководства по проведению «масштабной операции в Алеппо», «пока Вашингтон занят выборами», не представляет ценности: британское издание, ссылающееся на данные разведки, не может располагать сведениями о планах российского руководства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 1 ноября.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если газета Times обладает какой-то информацией о том, что боевики собираются приступить к масштабным наступательным действиям, то так бы и написали», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября газета The Times опубликовала материал, в котором, ссылаясь на данные разведки, назвала сроки, «атаки России на Алеппо» — это должно произойти буквально на этой неделе. Издание процитировало слова бывшего директора Королевского объединённого института оборонных исследований (Великобрания) Майкла Кларка, заявившего, что при этом будет много жертв, в том числе и среди мирного населения.