Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае вертолет совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи. Факт крушения корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в ГУ МЧС региона. По данным ведомства, информация о падении вертолета поступила сегодня, 1 ноября, в 14:10 (мск). Предварительно сообщается, что вертолет АС-50 рухнул на крышу дома 37 на улице Цимлянская. Есть пострадавшие.

Fabien1309 Вертолёт

Данные об авиакатастрофе в СМИ разнятся. Пострадали пять человек, еще один погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В качестве причины крушения называется неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.

В произошедшем сейчас разбираются специалисты. На месте крушения работают спасатели. Вертолет частично разрушен, однако машина после удара не загорелась.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Краснодарском крае разбился мотодельтаплан. Летательный аппарат, на борту которого были хозяин мотодельтаплана и турист из Воронежа, рухнул в воду в Ейском районе. Оба погибли.

Подробнее: Два человека погибли при крушении мотодельтаплана на Кубани

Также в последний месяц лета в Белореченском районе потерпел крушение вертолет Ми-2, совершавший обработку сельскохозяйственных угодий. Погибли два человека.