Киев, 1 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Как казаки соль покупали». Реж. Владимир Дахно. 1975. СССР Без повышения зарплат

Сегодня, 1 ноября, Рада утвердила постановление, которым отменила ранее принятое решение об увеличении зарплаты народным депутатам Украины. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление №5323 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады «О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2017 год» поддержало 264 депутата.

Данным документом отменены пункты 3 и 4 постановления о принятии проекта бюджета Украины на 2017 год.

Ранее, 31 октября спикер Рады Андрей Парубий подписал постановление об увеличении должностных окладов народных депутатов в два раза — до 43 500 грн (1700 долл). «Я не мог внести даже решение об изменении этого старого постановления, пока не подписал его. Теперь, когда оно подписано, я сразу же зарегистрировал новое постановление, согласно которому пункты 3 и 4 (о повышении заработной платы депутатам) исключаются. Только когда получил подписи и согласие лидеров всех фракций и групп, я подписал старое постановление и сразу же зарегистрировал новое», — пояснил Парубий.

Напомним, что рост окладов парламентариев с 1 ноября 2016 года должен был составить 25−30 минимальных заработных плат (до 43 500 гривен).

Как сообщало ИА REGNUM, решение о повышении окладов депутатов должно было сначала пройти утверждение Кабинетом министров, но премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет повышать зарплаты народным избранникам.

«На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за выводы и рекомендации народных депутатов относительно внесенного нами проекта бюджета на 2017 год. Сейчас мы в правительстве прорабатываем изменения, предложенные народными депутатами. Мы не поддержим инициативу депутатов повысить самим себе зарплату почти в два раза. Считаю, что этот вопрос сейчас не время. Сейчас всем нам надо, прежде всего, думать о том, как поднять доходы обычным людям. Мы уже заложили в проект бюджета повышение зарплат учителей, врачей и в целом повышение социальных стандартов. Ко второму чтению правительство намерено эти позиции только усилить», — написал 23 октября на своей странице в Фейсбук Гройсман.