Москва, 1 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Инвестиции со стороны заокеанских партнеров в экономику России, в частности, от Дональда Трампа и Барака Обамы, были бы крайне эффективны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

«Россия — страна огромных возможностей, и мы предлагаем многим бизнесменам, в том числе и политикам, которые, может быть, завершат сегодня заниматься политикой, и господину Бараку Обаме, если он закончит президентство и уйдет из политики в бизнес, рассмотреть вопрос о том, чтобы заняться инвестициями в российскую экономику», — заявил глава комитета.

Парламентарий обратил внимание, что политиков в США упрекают в том, что они якобы являются агентами Кремля. «Господин Трамп, один из кандидатов в президенты США, и господин (глава ФБР Джеймс) Коми, который возглавляет крупнейшую спецслужбу, но в отношении господина Коми это смешно, а в отношении господина Трампа мы можем сказать, что мы, конечно, восприняли с большим энтузиазмом подобную информацию, поскольку заинтересованы в инвестициях, в том числе в американских, в РФ, и начали изучать эту информацию», — сказал Слуцкий.

Выяснилось, что Трамп ранее «зондировал возможность бизнеса в России», отметил парламентарий провел здесь принадлежащий ему конкурс «Мисс Вселенная», кроме того, занимался подготовкой к возможному сооружению в Москве Трамп Тауэр, «но, к сожалению, дальше намерений Трамп и его команда не зашли».

«Это вызывает сожаление, потому что инвестиции со стороны Трампа в российскую экономику наверняка были бы эффективные», — говорит депутат.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп и его советники имеют связь с Россией, а ФБР располагает подтверждающими это доказательствами. Об этом заявил лидер демократов в Сенате Конгресса США Гэрри Рид,

Отметим, что американские политики о Демократической партии уже не в первый раз заявляют о связях Дональда Трампа с Москвой. В частности, Гэрри Рид еще в августе этого года направил на имя директор ФБР письмо, где выразил свои подозрения по поводу того, что Россия намерена подтасовать результаты президентских выборов в США