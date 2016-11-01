Москва, 1 ноября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Телеканал «Матч ТВ» подыграл литовскому русофобскому режиму. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегоня, 1 ноября, лидер антифашистского движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, комментируя показ каналом «Матч ТВ» русофобского фильма «Другая «Команда мечты», повествующего о литовских баскетболистах в Советском Союзе.

Basket-planet.com Золотая сборная СССР по баскетболу. 1988 год, Сеул

«Мне удалось посмотреть этот фильм раньше до показа на «Матч ТВ», — сообщил Линтер. — Когда увидел впервые этот фильм, то подумал — вот как нужно делать жёстко пропагандистское кино без сантиментов, искажая факты и подменяя историю. Ещё подумал тогда о том, как не стесняются ребята врать, фальсифицировать и выстраивать чёткую идеологическую линию на очернение СССР и России как его правопреемника».

Лидер «Ночного дозора» рассказал о своём визите в Вильнюс четыре года назад, когда осудили литовского политика Альгердаса Палецкиса за фразу «Свои стреляли в своих» о трагических событиях января 1991 года у Вильнюсской телебашни.

«Окружной суд, где в тот день оглашали приговор, находится рядом с музеем оккупации. И в этот же день прямо перед оглашением приговора напротив дверей суда (вот совпадение) музей оккупации открыл выставку детских рисунков, — продолжил Линтер. — Их были сотни и все они были посвящены депортации. Так вот, а большинстве рисунков военные были изображены под российским, а не советским флагом. И официальные лица Литвы заявляют, что Россия виновна в преступлениях «против человечности», в которых они понимают события у телебашни в Вильнюсе».

«Понятно желание литовских властей уголовно наказывать за любое оценочное суждение за несогласие с их картиной мира, но почему мы их картину мира пропагандируем на федеральных российских каналах за счёт денег российских налогоплательщиков?» — задаётся вопросом антифашист.

«Власти Литвы запрещают трансляции российских каналов, а спортивный федеральный канал вместо того, что бы воспитывать патриотов страны, мажет коричневой субстанцией всё, что связано с советским прошлым, поддерживая идею, что Россия является ответственной за эти отчасти придуманные, отчасти организованные самими же литовскими властями преступления», — считает Дмитрий Линтер.

Говоря о руководстве «Матч ТВ», он выразил предположение, что «либо там сидят абсолютно некомпетентные управленцы либо они играют в игру по имени «русофобия» вместе с литовским русофобским режимом».

«В любом случае считаю, что после показа этого фильма должны наступить последствия. Нельзя закрывать на такие действия глаза», — подытожил лидер «Ночного дозора».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что первой на демонстрацию фильма на «Матч ТВ» обратила внимание эксперт Общественной палаты РФ Ирина Волынец, возглавляющая совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет».

По мнению Волынец, «показ этого фильма чётко коррелируется с линией литовских властей на демонизацию России и российского руководства».

Напомним, документальная лента «Другая «Команда мечты» была создана в 2012 году кинематографистами США и Литвы. В анонсе фильма говорится, что литовские баскетболисты «терпели давление со стороны коммунистов и активно преследовались агентами КГБ».

В фильме особо подчёркивается, что Олимпиаду-88 в Сеуле выиграли «литовцы в составе команды СССР», тогда как из 12 советских баскетболистов, обыгравших в финале США, уроженцев Литовской ССР было всего четыре человека. Костяк команды — семь спортсменов — родился и вырос в РСФСР и Украинской ССР. Кроме того, в сборной играли латыш Игорь Миглиниекс и эстонец Тийит Сокк.