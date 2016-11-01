Чебоксары, 1 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Чувашии в октябре по сравнению с сентябрем стоимость бензина снизилась, газомоторного топлива — возросла. Об этом свидетельствуют данные органов статистики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Mikhail Talisov Одна копейка

Средняя розничная цена газового моторного топлива составила в октябре 18,1 руб/л. По данным Чувашстата, это на 6,53% (или на 1,11 рублей) дороже по сравнению с потребительской ценой в сентябре. Дизельное топливо в октябре подешевело на 1 копейку, составив 33,78 руб/л.

Розничные цены на основные виды бензина в октябре снизились, либо остались на прежнем уровне. По данным Чувшстата, стоимость бензина марки А-96 (АИ-80) не изменилась — его по-прежнему можно было приобрести в среднем за 31,95 руб/л. Потребительская цена других видов бензина в октябре снизилась на 24 копейки. АИ-92 подешевел на 0,7%, составив в среднем 34,06 руб/л. Стоимость бензина марки АИ-95 уменьшилась на 0,64%, составив 37,3 руб/л.

Отметим, по данным Росстата на 24 октября, в среднем в РФ розничная стоимость бензина составила 36,2 рублей, в Поволжье — 35,73 рублей. В Чебоксарах в октябре бензин в среднем стоил 35,21 рублей. Самый дорогой бензин среди столиц регионов ПФО был в Кирове (36,65 рублей), самый дешёвый — в Казани (35,03). Средняя цена дизельного топлива по состоянию на 24 октября в России зарегистрирована на уровне 35,5 рублей, в Поволжье — 34,82, в Чебоксарах — 33,84. Самое дороге дизтопливо было в Перми (36,39 рублей), самое дешёвое — в Ульяновске (33,59).

Что касается оптовой цены бензина, то за период с 29 сентября по 27 октября в Чувашии не изменилась. По данным Агро-Инноваций, в чувашском филиале ООО «Татнефть-АЗС центр» бензин марки АИ-95 реализовывался по цене 43,2 тыс. руб/т, АИ-92 — за 42 тыс. руб/т, АИ-80 — за 40,5 тыс. руб/т. В группе компаний «Промнефть» бензин АИ-95 подешевел на 3,4%, цена АИ-92 снизилась на 3,8%, составив соответственно 43 тыс. и 40 тыс. руб/т.