Москва, 1 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Россия планирует в 2016 году экспортировать 200 тысяч тонн сахара — в 25 раз больше, чем в 2015 году. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передает «Прайм».

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«По итогам сезона на экспорт будет направлено порядка 200 тысяч тонн сахара. Для сравнения: по итогам предыдущего года Россия продала 8 тысяч тонн сахара, то есть рост в десятки раз», — отметил министр.

«Сохраняется позитивная динамика роста экспорта российского продовольствия: с начала 2016 года он превысил 10,8 млрд долларов», — добавил Ткачев.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), внутреннее потребление сахара в России в 2016 году оценивается в 5,75 млн тонн. В 2015 году в России было произведено 5,14 млн тонн сахара.