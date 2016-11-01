Бангкок, 1 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Наводнения в западных провинциях Таиланда, вызванные сильными проливными дождями, затопили большие площади сельскохозяйственных угодий, заблокировали автодороги, повредили около 800 домов, сообщает 1 ноября Bangkok Post.

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От наводнений пострадали западные провинции Ратбури и Канчанабури.

В провинции Ратбури было затоплено около 36 сел, 720 домов были повреждены, более 160 гектар сельхозугодий оказались под водой. Река Мэклонг вышла из берегов и затопила прибрежные районы.

В провинции Канчанабури затопило три деревни, 82 дома были повреждены. Местные власти запросили помощь военных для эвакуации жителей из наиболее пострадавших районов.

Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.