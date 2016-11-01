Лондон, 1 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Дональд Трамп

Британский натуралист Дэвид Аттенборо, известный своими программами о животных, предложил 1 ноября пристрелить кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии США Дональда Трампа, сообщает The Independent.

«Мы могли бы пристрелить его», — заявил он в интервью Radio Times, добавив, что другого варианта у Великобритании нет, поскольку Лондон никак не может повлиять на выборы в бывшей британской колонии.

«Мы могли бы пристрелить его, это неплохая идея», — отметил он шепотом, после чего рассмеялся.