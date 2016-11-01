Рига, 1 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В 2016 году Министерство благосостояния Латвии опубликовало информационный доклад о насилии в отношении женщин и насилии в семье, его распространении и динамики в 2014 году, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита парав ребенка

Как стало известно, почти вдвое увеличилось число детей, пострадавших от противоправных действий и получающих финансируемую из госбюджета социальную реабилитацию — с 1312 в 2003 году до 2384 в 2014. Дети, родители и учителя в основном распознают как физическое, так и эмоциональное насилие, но несмотря не это, половина детей в Латвии ощутили насилие на себе, указывает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

Как показывает статистика, от 90 до 94% пострадавших в результате домашнего насилия — женщины, а агрессорами чаще всего становятся молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, сообщил глава Отдела превенции Госполиции Андис Ринкевич. По его словам, каждый год в Латвии регистрируется порядка 7000−8000 случаев.

Так, в одном только 2014 году Госполиция Латвии 7211 раз выезжала на вызовы в связи с семейными конфликтами. Однако реальные объемы насилия намного больше, так как жертвы насилия не всегда используют предусмотренные законом механизмы защиты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок. В 2015 году, по сравнению с 2014, чаще всего дети страдали от преступлений против нравственности, преступлений имущественного характера, жестокости и насилия и от преступлений против жизни и здоровья. В Госполиции отметили, что негативным фактором стало то, что в 2015 году по сравнению с 2014 от сексуального насилия пострадало на 12 детей больше — 57. От действий сексуального характера пострадало 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми.