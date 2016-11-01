Рязань, 1 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. На 2,4 тысячи человек, или на 0,2%, сократилась численность постоянного населения Рязанской области за девять месяцев этого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рязаньстате 1 ноября, сегодня в регионе проживают 1 млн 127,7 тысячи человек.

lotosgtrk.ru Снижение роста

Несмотря на общее сокращение численности населения региона, этот процесс несколько замедлился. Так, естественная убыль населения по сравнению с январем — сентябрем 2015 года сократилась на 463 человека и составила в целом 3 тыс. 711 человек. На 36,4% компенсировал потери и миграционный прирост.

Статистики фиксируют существенный рост рождаемости, правда, далеко неравномерный для разных районов области. В целом с начала года в регионе родились 9 тыс. 776 младенцев — на 435 больше, чем за тот же период 2015 года.

Например, в Милославском районе рост рождаемости составил 36,4%, а в Михайловском — 20,6%. В Касимове рост уровня рождаемости с начала года составил сразу 23,5%. На 9,5% подросла рождаемость в Рязани, на 2,2% — в Сасово.

С начала года умерли 12 тыс. 487 рязанцев, это на 28 человек меньше, чем в прошлом году. Однако общий коэффициент смертности, составивший 16 умерших на 1000 человек населения, на 0,6% больше показателя смертности за январь — сентябрь 2015 года.

Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения (42,7%), новообразования (13,5%) и внешние причины смерти (7,5%). В последней группе доминирует смертность в автоавариях, от алкогольных отравлений, а также самоубийства и убийства. Снизилась младенческая смертность: с начала года умерли 39 малышей (63 — в прошлом году).

Существенно активизировался миграционный прирост: если за девять месяцев прошлого года в регион приехали 57 человек, то за этот год — уже 1350. Большинство мигрантов приехали с территории Украины (более 860 человек), из Молдавии (268), Узбекистана (131).

В целом по России за девять месяцев был зафиксирован прирост населения, хотя и совсем незначительный — около 18 тыс. человек. Количество родившихся по сравнению с прошлым годом снизилось на 15,2%, число умерших — на 26,6%.

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Согласно данным Фонда независимого мониторинга «Здоровье», смертность населения в 2015 году выросла более чем в трети регионов России (31 из 85). Рязанская область вошла в перечень регионов, в которых выявлены самые высокие абсолютные значения общей смертности в 2015 году. В этот же перечень вошли сразу несколько других регионов Центрального федерального округа — Тверская, Тульская, Орловская, Владимирская, Смоленская, Костромская, Ивановская, Тамбовская, Курская, Ярославская, Брянская области.