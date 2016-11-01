Москва, 1 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Ожидается, что заболеваемость гриппом в России вырастет в декабре, а пик заболеваемости прогнозируется на январь. Об этом сегодня, 1 ноября заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

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«Сейчас уже закончена поставка вакцин во все регионы как для детей, так и для взрослых. Поставлено около 44 миллионов доз за счет федерального бюджета, плюс закупают работодатели и регионы за счет своих бюджетов», — рассказал Краевой.

Он добавил, что в России активно ведется вакцинация населения — самый эффективный способ противостояния инфекционным заболеваниям. Уже должны быть привиты около 14 миллионов детей и 30 миллионов взрослого населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этом году, по данным специалистов Всемирной организации здравоохранения, ожидается распространение «гонконгского гриппа». Напомним, прошлой зимой в России был очень тяжелый вирус гриппа, от которого умерли 663 человека.