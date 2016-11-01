Рига, 1 ноября, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



Mario Antonio Pena Zapatería Вспоможение

C1 января 2017 года в Латвии увеличат семейное пособие на четвертого и последующих детей с 34,14 евро до 50 евро, эти поправки к закону о социальных пособиях, были концептуально одобрены Сеймом, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Таким образом, будет сохранен нынешний принцип коэффициентов при начислении пособий, и за четвертого и последующих детей будут платить пособие в 4,4 раза больше, чем за первого. Напомним, за одного ребенка ежемесячная выплата составляет 11,38 евро.

Поправки предусмотрены для того, чтобы улучшить условия для многодетных семей, которые являются второй группой семей, подверженных высокому риску бедности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии в 2015 году прибавка в семь евро к пособию, лишила многодетные семьи возможности считаться малоимущими, что сделало жизнь детей гораздо более бедной, нежели прежде. Руководствуясь благими намерениями — повысив государственное семейное пособие — власти ввергли сотни латвийских семей в ещё большую нищету.

Напомним, бедности в Латвии подвержены 606 тысяч жителей, или 31% населения. В Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70%, или 322 000 латвийских пенсионеров получают пенсии не более 300 евро в месяц. Бедности также подвержены малоквалифицированные работники, получающие минимальную зарплату, а самый высокий риск бедности — в Латгалии (Восточный регион).