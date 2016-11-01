Киев, 1 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум.



Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

СБУ не просила киевского диспетчера угрожать пилоту самолета «Белавиа» боевыми истребителями. Возможно, сработал «человеческий фактор». Как сообщает телеканал «112 Украина», об этом 1 ноября заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя опубликованную расшифровку переговоров украинского диспетчера с пилотом самолета «Белавиа», который 21 октября под угрозой поднятия истребителей вернули в аэропорт «Жуляны» (г. Киев).

«Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время мы ознакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за «Украэрорух». Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал», — заверила Гитлянская.

Ранее издание «Беларусь сегодня» опубликовало расшифровку с бортового самописца переговоров киевского диспетчера с пилотом «Белавиа» с угрозами поднять истребители ВВС ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик призвал Киев отреагировать на инцидент вокруг угроз в адрес пилота «Боинга» компании «Белавиа». Он подтвердил наличие расшифровки переговоров экипажа самолета с украинским диспетчером, в которой есть «четкие заявления об угрозе применения боевой авиации» со ссылкой на конкретное ведомство.

«Из этого разговора абсолютно четко понятно, что данные слова — не инициатива диспетчера, а указано конкретное ведомство, отдававшее соответствующие команды… У нас вызывает определенное удивление позиция украинских партнеров, в отношении которых Белоруссия всегда выдерживала добрососедскую и дружественную линию. Украинская сторона имела возможность добиться своих целей, не прибегая к принудительным действиям. К сожалению, на упомянутую ситуацию реакция украинской стороны абсолютно отсутствует. Если ее не будет и дальше, то мы будем вынуждены предпринять дополнительные шаги, вплоть до опубликования расшифровки переговоров членов экипажа с украинским диспетчером», — сказал Мирончик.

Напомним, 21 октября авиакомпания «Белавиа» сообщила, что ее самолет, выполнявший рейс из Киева в Минск, вернулся в аэропорт «Жуляны» под угрозой применения военных истребителей. В СБУ сообщили, что вернули Boeing в Киев, чтобы убедиться, что нет угрозы безопасности страны. Информацию о том, что пилоту угрожали поднять истребители, в СБУ опровергли. «Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могут быть подняты в небо против гражданского лайнера?» — ранее писала в Facebook пресс-секретарь СБУ Гитлянская.

Позже в украинской прессе сообщали, что самолет вернули в «Жуляны» из-за присутствия на борту блогера и антимайдановца, гражданина Армении Армена Мартиросяна.

Сам Мартиросян пообещал подать в суд на действия СБУ. «Буду подавать иск в суд для обжалования противоправных действий в отношении меня со стороны украинской власти. Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов», — писал на своей странице в Фейсбук Мартиросян.