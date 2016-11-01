Москва, 1 ноября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Госдума в ноябре может ратифицировать соглашение с Сирией о базе ВМФ в Тартусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Мой личный прогноз — с большой вероятностью в ноябре мы ратифицируем соглашение», — сказал парламентарий.

Bin im Garten Карта военно-морской базы в Тартусе

Пока что по документу «идут межведомственные согласования».

«Но как соглашение поступит в Госдуму, мы ратифицируем буквально в течение считанных дней, — говорит Слуцкий. — Насколько я понимаю, в самое ближайшее время все процедуры будут выполнены, между подписанием и внесением пройдет небольшой отрезок времени».

Читайте также: «Ратификация соглашения об авиагруппе ускорит размещение базы ВМФ в Сирии»