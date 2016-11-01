Вашингтон, 1 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум.



Nasa.gov Спутник

ВВС США и Пентагон активно разрабатывают стратегию противодействия быстро развивающимся противокосмическим вооружениям для защиты своих спутников, пишет Крис Осборн в статье для Scout Warrior.

В 2016 году вооруженные силы США подготовили проект плана многосторонней защиты космической инфраструктуры, в основу которого легли несколько лет анализа и исследований в области космоса. Идея состоит в том, чтобы подготовить космическую отрасль США к более опасной обстановке, которую создает развитие антиспутниковых технологий по всему миру. На этот проект в течение следующих пяти лет ВВС планируют направить $5,5 млрд.

«Потенциальные противники проанализировали то, как мы используем космос, и приняли шаги для того, чтобы скопировать этот потенциал для своего собственного применения, а также для разработки потенциала, с помощью которого они могут лишить нас космических активов в случае конфликта», — заявил заместитель помощника министра ВВС по делам космоса Уинстон Бошам.

Хотя известно, что целый ряд стран разрабатывает космическое оружие, особую озабоченность вызывает Китай, который еще несколько лет назад запустил ракету SC-19 по одному из своих старых метеоспутников.

«Еще в 2007 году они провели испытательный пуск низковысотного перехватчика. Они поразили и уничтожили неработающий китайский метеоспутник, в результате чего образовались сотни тысяч мелких обломков», — объяснил Бошам. «Большая часть этих обломков по-прежнему на орбите и продолжает представлять опасность для спутников США и других стран», — добавил он.

Несмотря на протесты, КНР продолжает испытывать противокосмическое оружие, тем не менее избегая уничтожать реальные спутники. В Пентагоне отметили, что китайская программа добилась очень больших успехов.

Хотя большая часть программы космической защиты и контрмер на случай удара по спутникам держится в тайне, кое-что все-таки известно. В частности, отмечается, что на орбиту предполагается выведение большого числа спутников, вооруженных как обычным, так и ядерным оружием. Помимо этого, планируется запуск ряда спутников, выполняющих одни и те же функции, с помощью чего в случае уничтожения нескольких из них США не лишатся предоставляемого ими потенциала полностью.

Эксперты также считают, что США развернут спутники, на которых могут использоваться как американская система GPS, так и европейская Galileo. Таким образом, США смогут использовать космическую инфраструктуру союзников в случае нарушения её работы противником.

Кроме этого, существуют планы выведения спутников-фальшивок, а также «укрепление» спутников для работы в условиях определенного электронного воздействия.