Чита, 1 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Опыт Забайкальского края по поддержке обманутых дольщиков можно транслировать на другие регионы, заявил на заседании комитета Законодательного собрания по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям депутат Роман Щербаков. Таким образом он отреагировал на информацию, прозвучавшую в докладе руководителя Инспекции государственного строительного надзора Татьяны Мартемьяновой.

77metrov.ru Дольщики

Как сообщают «Вести-Чита», чиновница рассказала, что работа по государственной поддержке так называемых «обманутых соинвесторов» ведется в регионе с 2010 года. Тогда в списке обманутых дольщиков числились 764 человека, а объектов, признанных проблемными, было 11. Впоследствии четыре объекта были переданы другим строительным компаниям, что позволило сэкономить значительное количество средств.

«Если бы в тот период мы оказывали адресную помощь дольщикам, то есть приобретали бы им квартиры, потребовалось бы порядка 1 млрд рублей, в то время как на достройку этих объектов мы израсходовали 229 млн рублей», — сообщила Татьяна Мартемьянова.

На сегодняшний день в Забайкалье остаются пять объектов, относящихся к числу проблемных, в них учтено 285 обманутых дольщиков. Реестр пострадавших соинвесторов значительно сократился, поскольку 479 человек уже получили жилье.

«Проанализировав ситуацию в других субъектах Российской Федерации, становится очевидно, что в Забайкальском крае к решению этого вопроса наиболее эффективный подход. Очень многое сделано, учитывая ограниченные ресурсы. Уже почти полтысячи человек обеспечены жильем. В ближайшие два-три года мы эту проблему снимем», — подчеркнул председатель комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям Анатолий Романов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обманутые дольщики в Чите дождались войны компроматов

Отметим при этом, что в самом Забайкальском крае не все довольны темпами решения проблем обманутых дольщиков. Так, местная жительница Марина Зайцева, которая представляется как «представитель инициативной группы обманутых дольщиков», недавно потребовала от губернатора Натальи Ждановой объяснить, каким образом используются 7 815 млн рублей, предоставленных краю из федерального бюджета в виде кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета. По мнению Зайцевой, часть этих средств можно было направить на решение проблем дольщиков. При этом «местные чиновники нам говорят, что денег нет и рассчитаться с застройщиком, который готов выделить для обманутых дольщиков 110 квартир, не представляется возможным», — утверждает Зайцева.