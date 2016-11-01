Москва, 1 ноября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с председателем Совета министров Италии Маттео Ренци. Российская сторона выразила готовность оказать Италии помощь в ликвидации последствий серии землетрясений, которые произошли в этой стране, сообщили в пресс-службе президента России.

Angelo_Giordano Последствия землетрясения

Путин обратился к Ренци с просьбой передать пострадавшим от землетрясения слова сочувствия. Уточняется, что между спасательными службами России и Италии поддерживается тесная связь.

«Владимир Путин и Маттео Ренци обсудили ряд актуальных вопросов взаимовыгодного российско-итальянского сотрудничества в различных областях с акцентом на перспективные совместные проекты в сфере энергетики», — сообщили в пресс-службе. Политики коснулись вопроса графика предстоящих контактов на различных уровнях между Москвой и Римом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в центральной Италии зафиксирована новая серия подземных толчков. Магнитуда наиболее заметного составила 4,7. Очаги подземных толчков находились на глубине от восьми до десяти километров.