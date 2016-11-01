Ярославль, 1 ноября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. 3 ноября в ярославском концертно-зрелищном центре «Миллениум» состоится встреча врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с представителями общественности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Поводом встречи станет обсуждение стратегии социально-экономического развития региона.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Встреча не станет открытым мероприятием, но на неё приглашено более 400 человек: представители политических партий, общественных организаций, малого и среднего бизнеса, руководители крупнейших предприятий, правозащитники, деятели культуры, журналисты и другие.

На рубеже 100 дней нахождения на посту временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрий Миронов выступит с докладом о проблемах и сути стратегии социально-экономического развития Ярославской области. Предполагается, что участники встречи будут иметь возможность выступить со своими предложения в программный документ.

Анонсируемая встреча станет для Дмитрия Миронова первым столь массовым публичным мероприятием за время его руководства регионом.