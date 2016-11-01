Тбилиси, 1 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не собирается создавать никакой политической партии. Об этом заявила сегодня, 1 ноября, пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе. Так она прокомментировала заявления и предположения ряда экспертов и политологов о том, что покинувший ряды Республиканской партии Давид Усупашвили и ряд других оказавшихся после выборов беспартийными политиков могут вместе с президентом страны учредить новую прозападную партию.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По словам Эки Мишвеладзе, президент открыт для беседы и диалога со всеми политическими силами, но на данном этапе открыто или завуалированно учреждать какую-либо новую партию не планирует.

«Президент исполняет свои полномочия как беспартийный и считает, что это очень полезно для развития страны и в общем для еще большей демократичности. На этом этапе он намерен продолжать деятельность именно так», — подчеркнула пресс-спикер.