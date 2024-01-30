Тело пропавшего липецкого депутата найдено в бочке
Московская область, 18 февраля, 2013, 10:03 — ИА Регнум. Тело похищенного депутата горсовета Липецка
Следствием собраны достаточные данные, подтверждающие насильственный характер смерти Пахомова. Назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Еще предстоит провести комплекс следственных действий. Как установило следствие, депутата похитили по приказу экс-замминистра ЖКХ правительства Московской области
Напомним, 12 февраля в полицию поступило заявление об объявлении в розыск Михаила Пахомова. С тех пор полицейские работали в круглосуточном режиме. Пахомов являлся председателем реготделения "Опоры России", членом регионального координационного совета Общероссийского народного фронта. Представителем горсовета от