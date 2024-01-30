Московская область, 18 февраля, 2013, 10:03 — ИА Регнум. Тело похищенного депутата горсовета Липецка Михаила Пахомова найдено в металлической бочке, залитой цементом, в одном из подвальных помещений частного гаража в поселке Обухово Ногинского района Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 февраля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствием собраны достаточные данные, подтверждающие насильственный характер смерти Пахомова. Назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Еще предстоит провести комплекс следственных действий. Как установило следствие, депутата похитили по приказу экс-замминистра ЖКХ правительства Московской области Евгения Харитонова .