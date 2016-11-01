Тбилиси, 1 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Одна из причин неудачи Республиканской партии на парламентских выборах 8 октября 2016 года в том, что ее лидеры своими заявлениями ввели общество в замешательство, считает уже бывший член этой партии, бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Я рядовой член 1,5-процентной партии (на выборах эта партия набрала 1,55% голосов), и не думал, что мое мнение может вызвать такой интерес, но если оно интересует журналистов, я готов ответить на все вопросы», — так начал Паата Закареишвили свою пресс-конференцию. Причиной своего решения покинуть ряды партии он назвал разногласия с основными лидерами.

«Мои взгляды на то, как должна была действовать Республиканская партия в составе коалиции, не совпадали с основной стратегией лидеров партии. Я считал, что так как мы находимся у власти, мы должны были до конца оставаться в правительстве и все проблемы решать внутри коалиции. Многие со мной соглашались, некоторые не соглашались. Это вызывало определенный дискомфорт, пока не выяснилось, что я остался в меньшинстве», — пояснил Закареишвили.

По его словам, поражение республиканской партии на парламентских выборах доказало верность его позиции.

«Результаты выборов оказались не просто катастрофическими. Республиканская партия потерпела крах, и моя позиция оказалась правильной. Оппозиционированием мы лишь вызвали у общества замешательство. Общество так и не поняло, позиция мы или оппозиция», — подчеркнул Паата Закареишвили.

Кроме него, ряды Республиканской партии покинул еще ряд активных членов партии. В их числе — конституционалист Вахтанг Хмаладзе, который в парламенте был председателем комитета по юридическим вопросам и инициировал и разработал целый ряд значительных законопроектов.

В беседе с грузинскими СМИ он подтвердил, что ушел из партии по причине разногласий между ним и остальными лидерами. По его словам, в партии не было единого взгляда на то, как она должна продолжить свою деятельность.

О выходе из Республиканской партии также заявили Тенгиз Шергелашвили, Фридон Сакварелидзе. Среди тех, кто может покинуть ряды этой партии, называются бывший министр обороны и супруга Давида Усупашвили Тинатин Хидашели, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Ивлиан Хаиндрава и бывший зампредседателя финансово-бюджетного комитета парламента Нодар Эбаноидзе.

Напомним, что 29 октября спикер парламента созыва 2012 года Давид Усупашвили публично заявил о выходе из состава Республиканской партии и сообщил, что дальнейшую политическую деятельность продолжит индивидуально. Он пояснил, что принял такое болезненное, но политически необходимое решение, так как не разделяет взгляды и позиции других лидеров партии.