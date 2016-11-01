Москва, 1 ноября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет обязательно поставлен в известность о заявлении оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках в колонии, сообщил 1 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Песков отметил, что вопрос о применении к заключенному физических воздействий заслуживает самого пристального внимания, в первую очередь со стороны ФСИН. Он добавил, что пока не сумел ознакомиться с сообщением, опубликованным супругой Дадина в соцсети Facebook, где она пишет, что ее мужа грозят убить, а также подвергают пыткам и избиениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционер Ильдар Дадин отбывает срок заключения в Сегежской колонии ИК-7 в Карелии. В исправительном учреждении подтвердили факт применения физического воздействия к заключенному. Это произошло после того, как Дадин не согласился покинуть камеру по требованию сотрудника ФСИН.