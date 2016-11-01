Ярославль, 1 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Жители «Бутусовского поселка» в центре Ярославля вновь вышли победителями в борьбе с попыткой построить жилой дом рядом с их домами. Об этом шла речь на комиссии по экономике и развитию города муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yargid.ru Бутусовский поселок в Ярославле

Вопрос был рассмотрен по обращению жителей поселка. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре мэрия продлила договор аренды с застройщиком — ПЖСК «Горожанин», при этом прежнее руководство города под давлением жителей фактически отказало в строительстве жилого дома. Информация о продлении договора аренды вызвала новую вспышку гнева, и, как выяснилось на заседании комиссии, мэрия изменила свое решение.

«После юридического анализа и заключения прокуратуры принято решение, что договор с «Горожанином» мы продлить не можем. В итоге принято решение не заключать договор», — сказал, отвечая на вопрос депутатов муниципалитета заместитель мэра Ярославля по градостроительству Сергей Калинин.

Между тем это решение вызвало недоумение противоположной стороны — жилищно-строительного кооператива. Один из его членов была крайне удивлена тем, что городские власти не выполнили обещание, данное им в ходе личного приема исполняющим обязанности мэра Владимиром Слепцовым.

«Для нас новость, что договор не является продленным на неопределенный срок, как-то было обещано мэром на встрече с участием уполномоченного по правам предпринимателей. Мы также просим вас о помощи — нельзя нарушать интересы одной группы лиц в интересах другой группы лиц», — сказала, обращаясь к депутатам член ПЖСК «Горожанин» Полина Булгакова.

Женщина заявила, что члены ПЖСК понесли серьезные затраты и спросила, кто будет их компенсировать, сравнив себя с обманутыми дольщиками.

«Нас около 20 человек. Мы вложили свои личные сбережения для освоения этой строительной площадки. Чтобы получить этот земельный участок, мы вложили около 3 млн рублей и 12 квартир в бюджет Ярославля. Возникает вопрос — а что сделать с нами? Надо быть честными. Если мы запрещаем это строительство, нужно компенсировать нам эти затраты. А жители других районов города готовы нести затраты, чтобы удовлетворить жителей Бутусовского поселка? На мой взгляд, это не конструктивный способ решения проблемы. Мы такие же люди, такие же избиратели», — заявила Полина Булгакова.

С другой стороны выступили представители жителей Бутусовского поселка. Они заявили, что намерены и дальше бороться против стройки, а также готовы благоустроить территорию, которая предполагалась под застройку.

«Порядка 300−350 человек объединились в монолитную группу, которая начала противодействовать и нас услышали. Услышал муниципалитет, услышала мэрия и у нас начало что-то получаться. Были подняты документы, на которые раньше не обращали внимания. Я не буду вспоминать, что участок был выделен 850 кв. м., а потом за счет домов увеличен в три раза, что квартиры, которые «Горожанин» передал мэрии, были даны за расселение никогда не существовавшего на этом месте дома. Это новострой в исторической зоне Ярославля, которая предусмотрена под аллею паспортом объекта культурного наследия. Мы нашли инвестора, который согласен помогать финансово в приведении этой территории в порядок. Мы говоры приложить все силы жителей для этого. Люди готовы выходить на субботники, думаю, эта территория будет достаточно красивым местом», — сказал представитель жителей Михаил Козин.

Председатель комиссии по экономике Константин Шлапак заявил, что ПЖСК «Горожанин» может требовать компенсации затрат от мэрии черезх суд, а председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин сказал, что мэрия Ярославля должна найти компромиссное решение. При этом стройки быть не должно.

«Очень плохо, когда слова расходятся с делами. Есть позиция мэрии и муниципалитета, чтобы не заниматься точечным строительством. Это тяжелая задача для мэрии Ярославля — с одной стороны защитить жителей Бутусовского поселка, с другой — учесть интересы инвесторов. Нельзя говорить об обманутых дольщиках, можно говорить о неудачных инвестициях», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.