Москва, 1 ноября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Ситуация с продлением гумпаузы в Алеппо зависит от того, как поведут себя террористы. Об этом 1 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

voanews.com Террористы в Алеппо

«Если вы помните, что мы сказали, когда президент посчитал необходимым продлить гуманитарную паузу: мы отметили, что, в любом случае, все будет зависеть от того, какую позицию займут террористы, потому что продолжение гуманитарной паузы в случае возобновления наступательных действий боевиков невозможно», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин «именно это считает очень важным»: «Сейчас пауза продолжается, сейчас обеспечивается выход мирного населения, раненых из восточного Алеппо, создаются условия для гуманитарной помощи. Но все это невозможно, если террористы продолжат обстрел соответствующих районов, продолжат обстрел маршрутов доставки гуманитарной помощи, начнут наступательные действия, продолжат прикрываться гражданскими, как щитом. Конечно, это не позволит продолжать гуманитарную паузу».

Песков подчеркнул, что все остальные сообщения «о каких-то разведданных, вряд ли газета Times обладает информацией о планах президента России».

Напомним, ранее издание Times опубликовало информацию о том, что президент РФ Владимир Путин якобы может отдать приказ о начале широкомасштабной военной операции в Алеппо уже в начале ноября.