Ереван, 1 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Компания «Газпром-Армения» (монопольный поставщик газа потребителям Армении, дочернее предприятие «Газпрома») намерена обратиться в регулирующую государственную комиссию с целью снижения тарифов на газ для различных групп потребителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

"Газпром-Армения»

В настоящее время потребители небольших объемов газа (до 10 тыс. куб. м в месяц, а это большинство домовых хозяйств республики, использующие индивидуальные системы отопления на природном газе) платят за газ порядка $310 (146 700 драмов) из расчета 1 тыс. куб.м. Крупные потребители — $257 по текущему курсу.

Компания предлагает для потребителей, получающих семейное или социальное пособие, установить цену в $210 за 1 тыс. куб. м в объеме потребления, не превышающем 600 куб. м газа в год.

Тепличным хозяйствам в сезон с 1 ноября по 31 марта (когда идет основной объем потребления) компания намерена предложить газ по цене $212 по текущему курсу. Перерабатывающим предприятиям ту же цену в $212 за 1 тыс. куб. м компания намерена предложить круглый год.

Рядовым потребителям (то есть потребляющим газ менее 10 тыс. куб. м) компания намерена предложить цену $293 (вместо действующих $310). А крупным потребителям — по $242 за 1 тыс. куб. м (вместо действующих $257).

К тому же компания обещает продавать газ крупным потребителям (свыше 10 тыс. куб.м.) по цене $212 за потребление газа сверх указанной в заявках нормы. Этот пункт не коснется автогазозаправочных станций, бюджетных организаций и поставляющих свою продукцию внутренним потребителям теплоэлектростанций.

Кроме того, «Газпром-Армения» обещает в индивидуальном порядке обсуждать цену газа для новых крупных потребителей.

«Газпром-Армения» получает газ от материнской компании по формуле расчета цены, привязанной к цене для внутренних российских потребителей. В настоящее время она составляет $150 за 1 тыс. куб.м. В 2015—2016 гг. импорт газа в Армению сокращается в связи с падением внутреннего спроса. В 2015 году его объем составил 1,92 млрд куб.м.

От ИА REGNUM : Фактически, ощутимое снижение газа произойдет для тепличных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Население в целом заметит несущественное снижение цены с $310 до $293, кроме социально необеспеченных слоев. Кроме прочего, последние два пункта введут изрядную долю гибкости в политику ценообразования для различных категорий потребителей, чем до сих пор компания особо не выделялась. Ну и понятно, что возможные изменения не коснутся электроэнергетики и транспортной сферы (до 90% автотранспорта Армении работает на природном газе).