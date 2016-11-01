Красногорск, 1 ноября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. По итогам октября, подведенным министерством экологии Московской области, природа региона понесла серьезный ущерб, исчисляемый суммой в более чем 1,5 млн рублей, из-за мусорных свалок и незаконной добычи природных ископаемых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Alex Proimos Сжигание мусора

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей природоохранного законодательства в октябре 2016 года, составила более 6,5 млн рублей. Всего за месяц было выявлено 125 нарушений, в том числе 35 — в сфере обращения с отходами, пресечено 20 случаев незаконной недродобычи.

Самые крупные правонарушения были выявлены в Коломне, где местное предприятие незаконно захоранивало и сжигало отходы. Штрафы также получили ООО «Коломенский щебеночный карьер» за загрязнение водоохранной зоны Оки и ООО «Природа» — за нарушение лицензионных требований при недродобыче в Наро-Фоминском районе.

Жалобы жителей чаще всего поступали из Подольска, Солнечногорского, Щелковского, Ногинского и Рузского районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ущерб окружающей среде в сентябре был оценен в 367,8 млн рублей. Тогда в области было выявлено 103 нарушения природоохранного законодательства.

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