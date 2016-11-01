Times Asi Китайский истребитель J-20

Чжухай, Китай, 1 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Полёт китайского многоцелевого истребителя пятого поколения Chengdu J-20 опубликован на сайте YouTube. Полёт стелс заснят на международном авиакосмическом салоне Airshow China — 2016, который прошёл в городе Чжухай (Китай).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин с помощью J-20 рассчитывает сократить отставание в сфере военных технологий от США. Параметры самолёта: дальность полета — 5,5 тысяч км, боевой радиус — не превышает две тысячи км.

J-20 рассчитан на одного пилота. Первый пробный полёт состоялся 11 января 2011 года. Принятие J-20 на вооружение запланировано на начало 2017 года.