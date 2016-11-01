Тула, 1 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Ввести уголовную ответственность за распространение в интернете роликов, содержащих насилие над детьми, предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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«Предлагаем ввести уголовную ответственность за изготовление с целью распространения и распространение видеоматериалов, содержащих акты насилия в отношении несовершеннолетних», — сказала Кузнецова.

Она отметила «моду» на публикацию в соцсетях роликов с реальными сценами издевательств, избиения и истязания в отношении детей и подростков. Вместе с тем, по ее словам, «распространение подобных видеоматериалов существенно усугубляет психологическую травму жертвы, культивирует насилие среди несовершеннолетних».