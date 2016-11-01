Ярославль, 1 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова вновь в шорт-листе национальной театральной премии «Золотая Маска"-2017. Спектакль «Чайка. Эскиз» в постановке Евгения Марчелли выдвинут на соискание премии сразу в шести номинациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на страницу фестиваля «Золотая Маска» в Facebook.

Volkovteatr.ru Сцена из спектакля «Чайка. Эскиз.»

Волковская «Чайка» имеет все шансы стать лучшим спектаклем большой формы, а автор постановки, Евгений Марчелли, вошел в число соискателей премии за лучшую работу режиссера. В номинации «Женская роль» отмечены работы Анастасии Светловой (Аркадина) и Юлии Хлыниной (Нина Заречная). Также в номинациях «Работа художника» и «Работа художника по свету» на премию номинированы Игорь Капитанов и Дмитрий Зименко (Митрич).

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в Волковском театре, объявление шорт-листа — лишь первый этап премии. Все отобранные экспертным советом номинанты станут участниками фестиваля «Золотая Маска», который продлится с февраля по апрель 2017 года. Обладатели премии будут объявлены в апреле.

Волковский театр традиционно входит в число номинантов «Золотой Маски». Обладателями высокой награды уже стали народная артистка России Наталия Терентьева — в номинации «За честь и достоинство», заслуженная артистка России Анастасия Светлова — она получила специальную премию за роль в спектакле «Екатерина Ивановна». Еще две награды — у спектакля «Без названия».

В 2016 году Волковский театр также стал номинантом «Золотой маски» — со спектаклем «Месяц в деревне» в постановке Евгения Марчелли — и тоже в шести номинациях.