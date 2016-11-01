Веллингтон, 1 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Снижение прибыли обусловлено 11% падением доходов от производства шерсти, 2,4% снижением доходов от производства баранины и 11% снижением выручки от молочного производства, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на доклад компании Beefand Lamb NZ за 2016 финансовый год.

Юний Брутус Стернс. Джордж Вашингтон — фермер в Маунт-Верноне. 1851 год

Исследовательский центр Beef and Lamb NZ выяснил, что в целом доходы ферм до уплаты налогов упали на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили в среднем $67 тыс. На уровень доходов повлиял целый ряд факторов: колебания валютного курса, снижение спроса на баранину и шерсть, а также засуха и эпидемия экземы, поразившая Северный остров, где выращивают более половины всех овец Новой Зеландии. Однако в целом фермеры сообщают, что год был довольно успешным для поголовья скота — в частности повысилась выживаемость ягнят, особенно на Южном острове, где мягкая и теплая осень обеспечила отличные условия для выхаживания потомства.

Спрос на новозеландскую говядину и баранину за границей остался на уровне прошлого года, и по данным аналитиков, новозеландским фермерам удастся сохранить уровень цен в будущем году. Тем не менее эксперты прогнозируют тяжелый год, когда фермерам придется жестко контролировать расходы и оптимизировать процессы производства. Довольно сильное влияние оказали на фермерские хозяйства колебания курса национальной валюты, в силу того, что большая часть продукции идет на экспорт и цены внутри страны зависят от экспортных. Слабость британского фунта стерлингов после референдума Brexit в июне также оказало негативное влияние, так как на Великобританию приходится около 20% экспорта баранины.