Минск, 1 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум.



Сергей Шиптенко ИА REGNUM Самолет «Белавиа»

Экипаж пассажирского самолёта белорусской государственной авиакомпании «Белавиа», выполнявший 21 октября рейс из Киева в Минск, действительно получил указание вернуться в аэропорт «Жуляны» под угрозой применения украинской боевой авиации. Об этом говорится в опубликованной 1 ноября текстовой выписке речевой информации по записи бортового самописца, установленного на борту белорусского самолёта, выполнявшего 21 октября рейс В2−840.

Фотокопию выписки фрагмента расшифровки «чёрного ящика» белорусского «Боинга» опубликовало белорусское госинформагентство БелТА. Из документа следует, что украинский авиадиспетчер действительно дал указание белорусскому экипажу развернуть самолёт в аэропорт «Жуляны», озвучил угрозу применения боевой авиации и сослался на полученные указания действий в отношении белорусского самолёта со 136 пассажирами и 6 членами экипажа от «военного руководства».

«Белавиа-840», поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват», — сообщил экипажу белорусского самолёт с пассажирами на борту украинский авиадиспетчер.

В ответ на запрос белорусского пилота о причине возврата самолёта, диспетчер сказал: «В эфир не могу передать. «Белавиа-840», по прибытии все узнаете».

«Белавиа-840», говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэродром Жуляны поступила от военного руководства. Доклад более детальный вам скажут после посадки», — зафиксировал бортовой самописец сообщение по каналу переговоров украинского авиадиспетчера с белорусским экипажем.

Из расшифровки следует, что экипаж белорусского «Боинга» подчинился требованию украинского диспетчера. При этом в переговорах между собой пилоты эмоционально отреагировали на обстоятельства ситуации, охарактеризовав происходящее как «ерунда», «бред», «пипец» и в более крепких выражениях.

Belta.by Фотокопия выписки фрагмента расшифровки «чёрного ящика» белорусского «Боинга». Страница 1

Belta.by Фотокопия выписки фрагмента расшифровки «чёрного ящика» белорусского «Боинга». Страница 2

Belta.by Фотокопия выписки фрагмента расшифровки «чёрного ящика» белорусского «Боинга». Страница 3

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября пресс-служба «Белавиа» проинформировала о вынужденной посадке в киевском аэропорту «Жуляны» самолета Boeing 737−800 со 136 пассажирами и 6 членами экипажа, выполнявшего рейс В2−840 из Киева в Минск. Борт не долетел 50 километров до белоруской границы и вернулся после того, как украинский авиадиспетчер госпредприятия «Украерорух» дал указание развернуть самолёт под угрозой применить военную авиацию.

Новые власти Украины, СБУ в частности, не только нарушили Чикагскую конвенцию, но также отказались признавать свою ответственность за произошедшее. Представители МИД Украины 22 октября получили от МИД Белоруссии ноту протеста. Затем, 27 октября МИД Белоруссии заявил о возможности публикации расшифровки переговоров экипажа самолета «Белавиа» в случае, если с украинской стороны не последует должной реакции.