Москва, 1 ноября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей положена тем гражданам России, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, об этом 1 ноября заявила журналистам вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Пять тысяч рублей

«Право на выплату пяти тысяч рублей имеют пенсионеры, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению», — заявила она, отвечая на вопрос о том, получат ли указанное пособие военные пенсионеры.

Голодец отметила, что средний размер пенсии в системе Минобороны достигает 22 751 рубля. Пресс-секретарь вице-премьера уточнил, что правом на получение единовременного пособия обладают только те военные пенсионеры, которые получают и страховые пенсионные выплаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с нехваткой средств на индексацию пенсий во второй половине 2016 года правительство решило выплатить пенсионерам единовременное пособие в размере 5 тыс. рублей. В 2017 году повышение размера пенсий будет происходить в соответствии с обычной схемой: с учетом уровня инфляции предыдущего года.

В соответствии с законопроектом о единовременном пособии, жители страны получат по 5 тыс. рублей в январе 2017 года. Оно положено гражданам, постоянно проживающим на территории России и, по состоянию на 31 декабря 2016 года, получающим пенсии из Пенсионного фонда России. Ассигнования на выплату пособий выделяются федеральным бюджетом.