Москва, 1 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent в рамках технической коррекции восстановились от минимумов в районе 48,60 и превысили отметку 49 долларов за баррель. Надежды игроков рынка на достижение в ноябре договоренностей ОПЕК по заморозке объемов добычи представляются беспочвенными, полагает директор аналитического департамента Альфа-форекс Андрей Диргин.

ArtseBie Нефть

«Эта попытка картеля — далеко не первая, все предыдущие успехом не увенчались, поскольку каждый из членов организации преследует собственные интересы. Это логично, но абсолютно непродуктивно с точки зрения выработки координированных мер. Встреча ОПЕК в конце ноября не принесет долгожданного консенсуса. Это значит, что по ее итогам у котировок Brent есть реальные шансы опуститься в район отметки 45 долларов», — делает вывод эксперт.

В целом, макроэкономическая повестка этой недели богата значимыми событиями, отмечает Диргин. «Основным из них станет отчет по занятости в США. В сентябре темпы создания рабочих мест замедлились до 156 тыс., при этом уровень безработицы повысился до 5% при прогнозах на уровне 171 тыс. и 4,9% соответственно. Данные продемонстрировали медленное, но верное восстановление американского рынка труда», — полагает аналитик.

Если фактические данные по рынку труда окажутся приближены к прогнозу, это увеличит шансы на повышение ставки ФРС США в декабре 2016 года, предполагает Диргин. «В этом случае доллар продолжит рост, а мировые фондовые площадки устремятся вниз», — прогнозирует эксперт.