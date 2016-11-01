Тверь, 1 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Проект бюджета Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесен администрацией Твери в городскую думу 31 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокращение бюджета

Согласно проекту главного финансового документа, доходы бюджета города на 2017 год запланированы в сумме 6,4 млрд рублей, расходы — в сумме 6,8 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом, отмечает ИА REGNUM, расходы и доходы существенно сократились — на 200 и 100 млн рублей соответственно: бюджет 2016 года был утвержден с доходами в 6,6 млрд, расходами в 6,9 млрд и дефицитом в 322 млн рублей.

79% расходов бюджета 2017 года запланировано в соответствии с 13 муниципальными программами.

«По-прежнему самым большим блоком расходов в структуре бюджета города являются расходы на социально-культурную сферу города. Это 4 млрд 154,7 млн рублей или 61,5% от общего объёма запланированных на 2017 год расходов», — пояснил исполняющий полномочия главы администрации Твери Алексей Огоньков.

Кроме того, 1,4 млрд рублей (21,5% расходов) планируется направить на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство и транспорт.