Тула, 1 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Объем детской порнографии в интернете за последние пять лет вырос более чем на 63%, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

geralt Шестьдесят процентов

«За последние пять лет количество зарегистрированных преступлений по фактам изготовления и оборота в сети интернет детской порнографии возросло на 63,3%, а число потерпевших детей увеличилось в 5,7 раза», — заявила Кузнецова.

Омбудсмен выразила обеспокоенность тем, что сохраняются широкие возможности для вовлечения взрослыми преступниками детей в сферу сексуальной эксплуатации, в том числе в занятия проституцией, изготовление детской порнографии. По данным Кузнецовой, в интернете множатся ресурсы, на которых несовершеннолетние дети склоняются педофилами к виртуальному сексу за деньги и просто за «лайки».