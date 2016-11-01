Сегежа, Карелия, 1 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Гражданин России Ильдар Дадин, осуждённый по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и отбывающий наказание в Сегежской колонии ИК-7 (Карелия), подвергается избиениям и пыткам, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Publicdomainpictures.net Физическое воздействие

О систематических пытках в исправительном учреждении сообщила его жена Анастасия Зотова. Информацию она получила от Алексея Липцера, адвоката осуждённого. Липцер в свою очередь узнал об истязаниях Дадина, побывав в ИК-7.

«Сразу по прибытии в колонию Дадин был помещен в штрафной изолятор», — пояснила жена Дадина.

Уточняется, что в колонии подтвердили факт применения физического воздействия к Дадину. Это произошло после того, как осуждённый не согласился покинуть камеру по требованию сотрудника ФСИН.

Напомним, Дадин приговорён в декабре 2015 года к трём годам колонии общего режима. Через четыре месяца срок был сокращён до 2,5 лет. В приговоре указано, что с 2012 по 2014 год оппозиционер привлекался по административным статьям тридцать раз.

В частности, Дадин выходил на пикеты в защиту «узников Болотной», также участвовал в акции против законопроекта об отъёме детей у гомосексуальных пар. Он обвиняется в участии в эпизодах с административным задержанием с августа 2014 года по январь 2015 года. Речь идёт об одиночных пикетах и о шествии по Мясницкой улице.