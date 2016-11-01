Заречный, Свердловская область, 1 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Новейший энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800* введен в промышленную эксплуатацию в установленные сроки в Свердловской области.

ru.wikipedia.org Белоярская АЭС

Приказ об этом подписал 31 октября генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров на основании полученного разрешения госкорпорации «Росатом». Как сообщает управление информации и общественных связей Белоярской АЭС, предварительно регулирующий орган «Ростехнадзор» провёл все необходимые проверки, и выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

Напомним, что энергоблок №4 с реактором БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.

Испытания завершились в августе 2016 года 15-суточным комплексным опробованием на 100-процентном уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений. К моменту ввода в промышленную эксплуатацию с момента включения в энергосистему Энергоблок выработал более 2,8 млрд. кВтч.

По мнению специалистов, энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах имеют большие преимущества для развития атомной энергетики. С их помощью можно существенно расширить топливную базу атомной энергетики и уменьшить объемы радиоактивных отходов за счет реализации замкнутого ядерного топливного цикла.

Таким образом, в России стало на один эксплуатируемый энергоблок АЭС больше. Теперь в общей сложности на 10 атомных станциях в эксплуатации находятся 35 энергоблоков (без учета энергоблока №6 НВ АЭС, который находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации), суммарной установленной мощностью всех энергоблоков 27,127 ГВт.