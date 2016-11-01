Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Количество укусов людей клещами и заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом на территории Ленинградской области в текущем году сократились на 15% по сравнению с аналогичными показателями 2015 года. Об этом 1 ноября сообщило Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Myriams-Fotos Клещ

Всего в этом сезоне в медучреждения региона по поводу присасываний клещей обратилось 6629 человек, из них 1290 детей до 17 лет. За аналогичный период 2015 года обратились 7388 человек, в том числе 1634 детей.

Таким образом, общее число обращений снизилось на 15%, среди детей до 17 лет — на 21%.

Параллельно сократилась заболеваемость клещевым энцефалитом — также на 15%. Всего зарегистрировано 35 случаев заболевания, в том числе среди детей до 17 лет — 6 случаев.

«Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) снизилась на 29%, всего зарегистрировано 52 случая, в т.ч. среди детей до 17 лет — 6», — добавили в Роспотребнадзоре.

Изучив более 6 тысяч клещей, снятых с пострадавших, специалисты нашли вирус клещевого энцефалита в 344 клещах (5,3%), вирус боррелии — в 1239 клещах (21,7%).