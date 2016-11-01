Москва, 1 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Комментируя появление российской корабельной авианосной ударной группы во главе с ракетным крейсером «Петр Великий» в Средиземное море, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Западе это событие вызвало ажиотаж. С таким заявлением генерал армии выступил в ходе селекторного совещания сегодня, 1 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

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«Поход наших кораблей вызвал ажиотаж у западных партнеров. Но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты», — сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что западным партнёрам пора ответить на вопрос, с кем они воюют. «Пора бы западным коллегам определиться, с кем они в действительности борются: с террористами или с Россией. Как сказал один наш поэт, «нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах», — напомнил он.

Российский министр предложил Западу вспомнить, по чьей вине и от чьих рук погибли люди в ходе терактов в Бельгии, Франции и Египте. Также Шойгу припомнил погибших в «Ираке и в других странах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу отметил, что отказ в заходе российских кораблей в зарубежные порты никак не отразился на графике их движения по заданному маршруту.

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