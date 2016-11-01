Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области объявило открытый конкурс на разработку проекта капремонта южной трибуны «Олимпа-2». На эти цели из региональной казны выделено 7,1 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

Fc-rostov.ru Болельщики ФК «Ростов»

Во время проведения ЧМ-2018 реконструированный стадион станет тренировочной площадкой для команд-участниц мундиаля. Проектировщик должен предусмотреть в здании южной трибуны помещения «Регионального центра подготовки по футболу», в том числе административные кабинеты, раздевалки для игроков с душевыми, складские помещения. Все планировки помещений должны быть согласованы с заказчиком.

Перед тем, как строители приступят непосредственно к ремонту объекта, должны быть обследованы строительные конструкции здания южной трибуны. Предстоящая реконструкция должна включить в себя ремонт подтрибунного помещения, усиление аварийных и поврежденных несущих конструкций, ремонт общественных туалетов для зрителей, замена внутренних инженерных сетей.

Напомним, что южная трибуна стадиона находится на балансе спортшколы олимпийского резерва №8, которая носит имя легендарного футболиста Виктора Понедельника. После окончания футбольного первенства планеты стадион будет передан воспитанникам школы.

Между тем, правительство Ростовской области продолжает выкупать стадион у футбольного клуба «Ростов» по частям. В октябре стало известно о том, что западную трибуну «Олимпа-2» власти приобретут почти за 80 млн рублей. В апреле этого года у команды было выкуплено футбольное поле за 17 млн рублей.