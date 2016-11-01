Ставрополь, 1 ноября, 2016, 13:02 — ИА Регнум.



Pixabay.com Электронные сигареты

В Ставропольском крае могут ввести возрастные ограничения на продажу электронных сигарет. С соответствующим предложением выступили законодатели Ставрополья Юрий Белый и Андрей Юндин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

При этом, в региональном парламенте уточнили, что речь не идет о выпаривателях. Под запрет могут попасть именно электронные сигареты.

Депутаты считают, что запрет на их продажу детям и подросткам необходим для профилактики употребления запрещённых химических веществ в подростковой среде. Депутаты считают также необходимым вести с молодежью разъяснительную работу о вреде привыкания к электронным сигаретам. Депутат Валерий Черницов предложил транслировать социальные видеоролики на эту тему перед началом сеансов в кинотеатрах края, как это, например, делается на Кубани.

Напомним, что в Ставропольском крае с мая 2012 года действует ограничение на продажу «энергетиков» и других слабоалкогольных напитков. Со временем оно превратилось в фактический запрет.

Так, с апреля 2014 года краевые законодатели полностью запретили продажу несовершеннолетним слабоалкогольных «энергетиков» и ограничили продажу безалкогольных напитков, содержащих кофеин или другие тонизирующие компоненты.

Запрет действует на продажу этих продуктов в медицинских и детских образовательных учреждениях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи.

В остальных местах купить такие напитки можно было, но только в дневное время. С марта 2015 года Дума Ставрополья полностью запретила продажу алкогольных «энергетиков», не соответствующих национальному стандарту качества.

После пьяной драки в кафе и больнице Минвод в сентябре 2014 года, в которой был убит человек, в Ставропольском крае установили жесткие условия продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

Этот закон вызвал долгие дискуссии и большой общественный резонанс. Ряд муниципалитетов после инцидента в Минеральных водах ужесточил требования к питейным заведениям, не дожидаясь регионального закона. Однако предприниматели, прокуратура и краевое управление Федеральной антимонопольной службы усмотрели в этих мерах противоречия Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству, после чего запреты на ночную работу питейных заведений были отменены.

Позже запрет на ночную торговлю спиртным в кафе, не оснащенных всем необходимым и не имеющих надежной охраны, был введен на уровне регионального закона.

Отметим, что Ставрополье — не пионер в борьбе с курением электронных сигарет. Официального запрета на курение этого вида сигарет не существует. Вместе с тем, Мособлдума обсуждает перспективу приравнивания курения электронных сигарет к курению обычных сигарет. Таким образом, эти сигареты нельзя будет курить в общественных местах, как и обычные. Будет вестись разъяснительная работа с молодежью.

В настоящее время в России действует запрет на рекламу и стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) потребления табака, в том числе на «имитацию табачного изделия» при производстве других видов товаров, не являющихся табачными изделиями, при оптовой и розничной торговле такими товарами.

Законодательный запрет на продажу несовершеннолетним распространяется только на табачную продукцию. Это же касается потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака.