Бишкек, 1 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон «О Референдуме», уточняющий условия и процедуру проведения референдума о внесении поправок в Конституцию этой среднеазиатской страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Отмечается, что документ был разработан для приведения норм действующего закона о референдуме в соответствие с положениями киргизской Конституции, а также законами «О выборах президента и депутатов республиканского парламента», «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов» и «О народной законодательной инициативе».

Кроме того, документом предусматривается внедрение современных компьютерных технологий, позволяющих исключить нарушения и фальсификации, использование биометрических данных граждан, а также электронных списков участников референдума, использование автоматически считывающей урны, что позволит избежать возможности влияния на ход голосования с использованием человеческого фактора.

ИА REGNUM напоминает, что ранее несколько фракций парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение вопрос о проведении референдума о внесении в Конституцию этой среднеазиатской страны изменений, которые позволят расширить полномочия правительства, снизив его зависимость от парламента и президента. Также инициаторы утверждают, что новая версия Основного Закона устранит «угрожающие суверенитету республики пункты» и расширят список человеческих ценностей.