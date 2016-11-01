Калининград, 1 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Калининграде спустя 71 год после Великой Победы вручат заслуженные ордена двумя ветеранам Великой Отечественной войны — Петру Алексеевичу Пызину и Михаилу Семеновичу Оршанко.

Podvignaroda.mil.ru Описание одного из подвигов красноармейца Петра Пызина

Как сообщили сегодня, 1 ноября, корреспонденту в пресс-службе Балтфлота, награды нашли своих обладателей благодаря работникам военного комиссариата Калининградской области.

Пётр Алексеевич Пызин переехал в Калининград в 2014 году из Донбасса после того, как его дом был разрушен в результате обстрела ВСУ. Представители военного комиссариата, чтобы облегчить ветерану получение российского гражданства и его постановку на учет для обеспечения жильем, направили запрос в Центральный архив МО РФ.

В пришедшем ответе, помимо запрошенных данных, было сказано, что ветеран награждён орденом Красной Звезды. Как выяснилось, проживая на Украине, Пызин об этом даже не знал.

Корреспондент уточняет, что согласно базе данных Минобороны «Подвиг народа», красноармеец Пызин в 1944 году был награждён орденом Славы 3-й степени (см. фото документа), а в апреле 1945 года был представлен к ордену Славы 2-й степени. Вторая награда, по всей видимости, была заменена командованием орденом Красной звезды.

Второй ветеран, Михаил Семёнович Оршанко, во время начала Великой Отечественной войны был сыном полка и по какой-то причине просто не попал в списки награждаемых орденом Великой Отечественной войны.

Представители военного комиссариата Калининградской области подали на ветеранов соответствующие документы, и спустя некоторое время награды нашли своих обладателей.