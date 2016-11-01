Москва, 1 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении городу Тутаеву (Ярославская область) его исторического наименования — Романов-Борисоглебск комитет по региональной политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Petite Тутаев. Вид на Воскресенский собор с Романовской стороны

Современное название город получил в 1918 году в честь красноармейца Ивана Тутаева.

По мнению авторов, депутатов заксобрания Ярославской области, возвращение городу его исторического названия Романов-Борисоглебск будет способствовать не только сохранению географического названия как составной части исторического и культурного наследия народов России, но и патриотическому воспитанию подрастающего поколения города для познания истории родной земли.