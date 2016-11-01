Москва, 1 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов оказался на первом месте в рейтинге богатейших российских предпринимателей. Позади Мордашова остался президент компании «Интеррос» Владимир Потанин, что отражено в ежедневно обновляемом Bloomberg рейтинге миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index).

Kremlin.ru Алексей Мордашов (в центре)

Согласно оценкам экспертов агентства, в течение одного дня, с 30 по 31 октября, капитал Мордашова увеличился на $126,3 млн и достиг $15,7 млрд. Состояние Потанина за тот же период уменьшилось на $70,7 млн и теперь составляет $15,5 млрд. С 1 января состояние первого возросло на $3,4 млрд или 27,8%, а капитал второго вырос на $835,5 млн или 5,7%.

При этом в общемировом рейтинге Мордашов оказался на 49-й позиции, а Потанин — на 51-й. Среди российских бизнесменов им уступают Леонид Михельсон, Виктор Вексельберг и Михаил Фридман. Их капитал составляет $15,1 млрд, $14,2 млрд и $12,8 млрд соответственно.