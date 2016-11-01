Москва, 1 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Одним из ключевых направлений деятельности России на различных площадках является борьба с расизмом и ксенофобией. Об этом 1 ноября на Международной конференции по противодействию антисемитизму в Москве заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Нюрнбергский процесс

«Борьба с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и проявлениями нетерпимости является одним из важнейших направлений деятельности РФ на различных международных площадках, в ООН, ОБСЕ», — сказал Богданов.

По его словам, Нюрнбергский трибунал «однозначно стал крупнейшим политико-правовым достижением нашей эпохи»: «Важнейшие правовые нормы современного мира — прямое наследие Нюрнберга. Они до сих пор создают векторы развития международного права, международного уголовного права и гуманитарного права. Они легли в основу правовых документов о тягчайших международных преступлениях, военных преступлениях, геноциде, преступлениях против человечности».

Он призвал не допускать искажения Нюрнбергского процесса: «В РФ вопросы сохранения исторической памяти и противодействие фальсификации истории имеют принципиальное значение».