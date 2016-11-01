Москва, 1 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Вынужденный рост цен на автомобили в 2017 году произойдет, прежде всего, из-за требований сертификации на автомобили в рамках системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, стоимость которой может превышать 250 тыс. евро для каждой модели. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября старший вице-президент по развитию телематики компании Meta System Алексей Шипулин, комментируя информацию об ожидаемом росте цен на автомобили в 2017 году.

geralt Рост цен

«Автопроизводители говорят о вынужденном росте цен на свою продукцию из-за высоких затрат на внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ключевой причиной больших расходов, как ни парадоксально, является не сама система, а требуемая сертификация, которая обязывает выделять не менее трех автомобилей каждой сертифицируемой модели для проведения краш-тестов», — поясняет он.

Стоимость самой сертификации может превышать эквивалент 250 тыс. евро для каждой модели, рассказывает Шипулин. «Поэтому размер удорожания каждого конкретного автомобиля зависит от распределения этой затратной нагрузки на сертификацию и от количества предполагаемых продаж на российском рынке. Стоимость самого устройства колеблется в пределах 80−150 евро», — рассказал эксперт.

Цены на автомобили с 2017 года могут вырасти на 5−7%. Основной причиной этого на рынке называют дешевый рубль, кроме того, автопроизводители отмечают высокую стоимость внедрения системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, пишет «Комменсант».