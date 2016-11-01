Москва, 1 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Всемирный русский народный собор (ВРНС) играет важнейшую роль в консолидации российского общества, поскольку объединяет представителей разных религиозных конфессий и политических взглядов. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на заседании ВРНС.

Kremlin.ru Всемирный русский народный собор

Кириенко напомнил, что первый собор был создан в 1993 году, «когда в нашей стране происходили события, способные необратимо расколоть общество, когда после распада СССР русский народ в одночасье стал разделен новыми государственными границами, когда 25 миллионов русских людей неожиданно оказались иностранцами».

«Собор тогда сыграл и сейчас продолжает играть важнейшую роль в консолидации всего нашего общества, являясь уникальной площадкой, объединяющей представителей разных религиозных конфессий, разных политических взглядов, самых разных общественных организаций», — сказал Кириенко и подчеркнул, что «именно Русский народный собор стал реальным духовным мостом для всего русского мира».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 ноября, в храме Христа Спасителя в Москве открылся XX Всемирный русский народный собор. Открыл заседание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году Всемирный русский народный собор посвящен теме «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».

В работе Собора участвуют представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры.

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