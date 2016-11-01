Москва, 1 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Алеппо (Сирия) ВКС России уже 16 суток не применяют авиацию — в соответствии с указанием президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сегодня, 1 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Ya.ru Сергей Шойгу

«По указанию Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации 16 суток мы не применяем в Алеппо авиацию», — сообщил Шойгу.

По словам российского министра обороны, на территории Алеппо созданы восемь гуманитарных коридоров, но мирные жители не могут ими воспользоваться, поскольку их расстреливают боевики, не давая даже приблизиться к ним.

Шойгу уточнил роль так называемой умеренной оппозиции: боевики, воюющие в этой структуре, проводят обстрел мирных кварталов. «Разве это оппозиция, с которой можно договариваться?» — спросил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Шойгу сообщил, что российская корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером «Петр Великий» прибыла в Средиземное море.